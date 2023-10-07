مستوطنو غلاف غزة: نحن نذبح هنا ولا يوجد جيش

MENAFN - Khaberni) خبرني - ذكر موقع /واينت/ العبري، أن مستوطني غلاف قطاع غزة، "وجهوا نداءات مذعورة لقوات الجيش الإسرائيلي للإسراع والتدخل، بعد أن دخل مئات المقاومين إلى مستوطناتهم وفتحوا النار".

وقال أحد سكان المستوطنات في المنطقة، وفقا لموقع "واينت": "نحن نتعرض للهجوم، ولا أحد يأتي لمساعدتنا، منذ أكثر من ساعة ونصف هنالك إطلاق نار متواصل.. إنهم يذبحوننا هنا، ليس هناك جيش ولا شيء".

وقال مستوطن آخر: إن "الإرهابيين يمرون بين المنازل ويحاولون الدخول إليها، ولقد تقطعت بنا السبل ولا نستطيع التحرك ولا التنقل، ولا نستطيع أن نفهم ما يحدث".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".