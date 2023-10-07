3747 طناً من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

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- Khaberni) خبرني - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3747طنا، منها 2350طن خضار، و1211طن فواكه، و 185طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 30و50قرشا، والبطاطا بين 45و 60قرشا، والبندورة بين 20و 40قرشا، والجزر بين 80و 100قرشا، والخيار بين 30و 50قرشا، والزهرة بين 30و 60قرشا، والليمون بين 40و 70قرشا، والموز البلدي بين 60و 90قرشا.
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