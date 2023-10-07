10 رؤساء تعاقبوا على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه

بدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انعقاد أولى جلساته في تاريخ 12 فبراير 1972، ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة مع الحكومة الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات الاتحادية، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية.

ويمثل المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

ويحظى المجلس الوطني الاتحادي بدعم لامحدود من قيادة دولة الإمارات لتفعيل دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بما يسهم في أن يكون المجلس هو صوت المواطن وشريكاً أساسياً في صنع مستقبل الوطن.

رؤساء المجلس الوطني الاتحادي

تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه (10) رؤساء، وهم: معالي ثاني بن عبدالله، ومعالي تريم عمران تريم، ومعالي هلال بن أحمد بن لوتاه، ومعالي الحاج بن عبدالله المحيربي، ومعالي محمد خليفة بن حبتور، ومعالي سعيد محمد سعيد الكندي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومعالي محمد أحمد المر، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ومعالي صقر غباش.

ويتشكل المجلس من أربعين عضواً، ومدة العضوية فيها (4) أعوام، وينوب العضو عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

ويتوزع أعضاء المجلس على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.

ويتم انتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو حاكم كل إمارة، وقد تم اعتماد هذه الآلية في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وتطبيقها في الدورة الانتخابية الأولى التي أجريت في عام 2006، تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".