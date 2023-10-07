أم وابنتها.. اختلفتا في العمر والتطلعات واتفقتا على التصويت لمرشح واحد

بالرغم من فارق العمر بين أم وأبنتها، واختلاف تطلعاتهما المستقبلية، إلا أنهما اتفقتا معاً على الإدلاء بصوتيهما لمرشح واحد، استأنسا فيه الكفاية والدراية.

حيث أكدت نوال صالح مبارك "الأم" أن نظام التصويت الحالي يعد أفضل، لأنه يمكّن الناخب من اختيار المرشح الكفؤ بعيداً عن المجاملات، الأمر الذي يصب في صالح الناخبين، لأن بإمكان المرشح الواعي المدرك لبواطن الامور أن يتمكن من نقل همومهم ومطالبهم إلى الجهات التي يرغبون أن تصلها، ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة لها. كما أن على المرشح الفائز مناقشة كافة القضايا التي تخصهم، ما يعتبر واجباً عليه، لأنه نال ثقة الناخبين حسب البرنامج الذي طرحه.

فيما اتفقت حصة صلاح سالم؛ على اختيار نفس المرشح الذي اختارته والدتها، لأنها بحسب ما ذكرت تعتبر والدتها قدوة لها في كل شيء، فتهتدي بأفكارها النيرة، إضافة إلى أن اختيار والدتها يعد اختياراً صحيحاً وموفقاً.