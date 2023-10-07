منازل على القمر بحلول عام 2040
التاريخ
10/7/2023 5:16:49 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تخطط «ناسا» لبناء منازل على القمر. وتم منح إحدى شركات تكنولوجيا البناء مبلغ 60 مليون دولار لإنشاء منزل على القمر بحلول عام 2040.
وتتمثل الخطة في إطلاق طابعة ثلاثية الأبعاد عملاقة إلى القمر واستخدام الخرسانة القمرية لإنشاء الهيكل على السطح طبقة بعد طبقة.
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