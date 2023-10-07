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منازل على القمر بحلول عام 2040

10/7/2023 5:16:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تخطط «ناسا» لبناء منازل على القمر. وتم منح إحدى شركات تكنولوجيا البناء مبلغ 60 مليون دولار لإنشاء منزل على القمر بحلول عام 2040.

وتتمثل الخطة في إطلاق طابعة ثلاثية الأبعاد عملاقة إلى القمر واستخدام الخرسانة القمرية لإنشاء الهيكل على السطح طبقة بعد طبقة.

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