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النفط يتكبد أكبر خسائر منذ آذار الماضي وبرنت يهبط 11%

10/7/2023 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكبدت أسعار النفط الأسبوع الماضي أكبر خسارة منذ آذار الماضي رغم ارتفاعها عند تسوية جلسة أمس الجمعة، وذلك بعد أن أحدث رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.
وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في ايلول الماضي، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة.

وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 11% وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8 % بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود. سكاي نيوز


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