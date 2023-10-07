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مصر تحذر من عواقب التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

10/7/2023 5:15:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- حذّرت مصر، اليوم السبت، من عواقب وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح
اليوم، إلى“ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر”، محذرةً“من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة”.

ودعت مصر“الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال”.

( د ب أ)


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