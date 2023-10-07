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الاقتصاد تطمئن المواطنين عن توفر المواد التموينية والمحروقات لعدة أشهر

10/7/2023 5:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، المواطنين بتوفر المواد التموينية، والمحروقات.

وأكد مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، أن هناك وفرة في المواد التموينية، والمحروقات تكفي لعدة أشهر، لذا لا داعي للتهافت على الأسواق.


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