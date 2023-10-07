الاقتصاد تطمئن المواطنين عن توفر المواد التموينية والمحروقات لعدة أشهر

الاقتصاد تطمئن المواطنين عن توفر المواد التموينية والمحروقات لعدة أشهر
التاريخ
10/7/2023 5:15:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، المواطنين بتوفر المواد التموينية، والمحروقات.
وأكد مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، أن هناك وفرة في المواد التموينية، والمحروقات تكفي لعدة أشهر، لذا لا داعي للتهافت على الأسواق.
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