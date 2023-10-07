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الرئيس عباس يترأس إجتماعا خلال الساعات القادمة.. يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

10/7/2023 5:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- ترأس الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

ووجه الرئيس بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهاً بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات ابناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

وسيترأس الرئيس اجتماعا للقيادة الفلسطينية خلال الساعات القادمة.


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