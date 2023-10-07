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أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى تسير كما هو مخطط لها

10/7/2023 5:14:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت،“أن العدو لايعلم شيء عن خسائره، أن عملية”طوفان الأقصى" تسير كما هو مخطط لها.

ودعا أبو عبيدة“شعبنا في الضفة والقدس للتحرك في كل المحاور لضرب العدو".

وأوضح :" فليدفع الاحتلال ثمن الاعتداء على الحرائر في الضفة والقدس ، موضحاً ان معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا.

وقال : "يا أهل الضفة يا مفجري الثورة وأهل القدس والداخل اليوم هي فرصتكم من كل المحاور وعليكم التحرك الآن إلى كل أماكن تواجد الاحتلال، واخرجوا بطوفان الأقصى الذي انطلق استجابة لانتفاضة شعبنا بالضفة ونصرة للأقصى".


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