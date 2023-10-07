أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى تسير كما هو مخطط لها

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت،“أن العدو لايعلم شيء عن خسائره، أن عملية”طوفان الأقصى" تسير كما هو مخطط لها.
ودعا أبو عبيدة“شعبنا في الضفة والقدس للتحرك في كل المحاور لضرب العدو".
وأوضح :" فليدفع الاحتلال ثمن الاعتداء على الحرائر في الضفة والقدس ، موضحاً ان معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا.
وقال : "يا أهل الضفة يا مفجري الثورة وأهل القدس والداخل اليوم هي فرصتكم من كل المحاور وعليكم التحرك الآن إلى كل أماكن تواجد الاحتلال، واخرجوا بطوفان الأقصى الذي انطلق استجابة لانتفاضة شعبنا بالضفة ونصرة للأقصى".
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