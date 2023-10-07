(MENAFN
- Amman Net)
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تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية ضد حركة حماس 10/07/2023 - 12:09 عمان ن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة عن عملية "طوفان الأقصى".
وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن حركة حماس تشنّ "حربا" على إسرائيل بعد إطلاقها وابلا من الصواريخ وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل السبت.
وقال غالانت في بيان "حماس ارتكبت خطأ فادحا هذا الصباح وشنت حربا ضد دولة إسرائيل"، مؤكدا أن قوات الجيش الإسرائيلي "تقاتل في كل مكان".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس بدأت بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل فلسطينيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأوضح أن حماس "ستدفع ثمنًا باهظًا"، إثر العملية.
وإثر ذلك، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه وافق على استدعاء قوات احتياط عسكرية.
وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق قرابة 2200 قذيفة وصاروخ نحو أراض تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى "استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم". ولفت النظر إلى "تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".
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