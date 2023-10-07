Saturday, 07 October 2023 02:06 GMT

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية ضد حركة حماس

10/7/2023 5:14:43 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
  • وزارة المياه والري تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطر القادم بعد زيارة اللجنة المكلفة، جميع مواقع السدود الرئيسية
  • سفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، تعلن مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط
  • وفاة شخص دهسا وإصابة إثنين آخرين إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات عند منطقة دوار النصر شرقي عمان
  • استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم فجر الخميس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
  • تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية ضد حركة حماس 10/07/2023 - 12:09 عمان ن

    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة عن عملية "طوفان الأقصى".

    وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن حركة حماس تشنّ "حربا" على إسرائيل بعد إطلاقها وابلا من الصواريخ وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل السبت.

    وقال غالانت في بيان "حماس ارتكبت خطأ فادحا هذا الصباح وشنت حربا ضد دولة إسرائيل"، مؤكدا أن قوات الجيش الإسرائيلي "تقاتل في كل مكان".

    وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس بدأت بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل فلسطينيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأوضح أن حماس "ستدفع ثمنًا باهظًا"، إثر العملية.

    وإثر ذلك، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه وافق على استدعاء قوات احتياط عسكرية.

    وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق قرابة 2200 قذيفة وصاروخ نحو أراض تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى "استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم". ولفت النظر إلى "تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".

    أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    MENAFN07102023000209011053ID1107205298


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث