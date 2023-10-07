MENAFN - Amman Net)مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وزارة المياه والري تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطر القادم بعد زيارة اللجنة المكلفة، جميع مواقع السدود الرئيسيةسفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، تعلن مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسطوفاة شخص دهسا وإصابة إثنين آخرين إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات عند منطقة دوار النصر شرقي عماناستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم فجر الخميس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية ضد حركة حماس 10/07/2023 - 12:09 عمان ن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة عن عملية "طوفان الأقصى".

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن حركة حماس تشنّ "حربا" على إسرائيل بعد إطلاقها وابلا من الصواريخ وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل السبت.

وقال غالانت في بيان "حماس ارتكبت خطأ فادحا هذا الصباح وشنت حربا ضد دولة إسرائيل"، مؤكدا أن قوات الجيش الإسرائيلي "تقاتل في كل مكان".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس بدأت بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل فلسطينيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأوضح أن حماس "ستدفع ثمنًا باهظًا"، إثر العملية.

وإثر ذلك، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه وافق على استدعاء قوات احتياط عسكرية.

وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق قرابة 2200 قذيفة وصاروخ نحو أراض تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى "استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم". ولفت النظر إلى "تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".

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