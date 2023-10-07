العبداللات: رؤية ولي العهد هدفها تفعيل دور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، في إقرار منظومة الشباب والأمن والسلام على الصعيد الدولي، لتفعل لدور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي.



وأضاف أن سمو ولي العهد ترأس جلسة مجلس الأمن التي أشهرت القرار (2250)، والذي يشكل نقلة نوعية في تسليط الضوء على أهمية العمل مع الشباب ولأجلهم في المواقع كافة.

وجاء ذلك خلال لقائه عددا من الشباب وطلاب الجامعات، اليوم السبت، بالتعاون مع مؤسسة محامون بلا حدود، بهدف تعزيز دور الشباب، وتعريفهم بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والمساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح العبداللات أن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث.

وأضاف أنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، إضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار الى أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل.

كما قامت الحكومة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبين أنهم يسعون من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التشاور الوطني بين جميع الجهات الفاعلة في مجال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشباب شريك رئيسي في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ويعد رافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.