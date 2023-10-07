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كيسييه يحسم ديربي جدة لمصلحة الأهلي (فيديو)

10/7/2023 5:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، فريقه الأهلي لحسم ديربي جدة أمام غريمه الاتحاد (1-0)، في مباراة جمعت الفريقين الجمعة في قمة المرحلة التاسعة من الدوري السعودي.
وسجل كيسييه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، من تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة على يسار حارس الاتحاد.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 19 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

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