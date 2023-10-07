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كوندي يكمل 50 مباراة مع برشلونة

10/7/2023 5:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل مدافع برشلونة جول كوندي أمام بورتو إلى 50 مباراة مع الفريق الكاتالوني.
انضم كوندي في صيف 2022 إلى البرسا، وحقق معه 36 فوزاً و7 تعادلات، ومني مع الفريق بسبع هزائم، وسجل هدفين وصنع ستة.
وتوج اللاعب الفرنسي في موسمه الأول مع الفريق الكاتالوني بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.
وأصبح كوندي وهو في 24 من عمره من قادة خط دفاع "الملكي"، وعاد للتألق في هذا الخط مع وصول جواو كانسيلو، وبرز باعتراضاته المهمة كالتي حدثت في آخر جولة في دوري الأبطال حين اعترض تسديدة قوية من بيبي في الدقيقة 53، كان سيسجل منها بورتو هدف التعادل.
ويتناوب كوندي على التشكيل الأساسي مع رونالد أراوخو وكريستينسن، لكنه يعد الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق (822) في 10 مباريات منذ بداية الموسم، يليه الدنماركي (577 دقيقة في ثماني مباريات) والأوروغوياني (314 دقيقة في أربع مباريات).

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