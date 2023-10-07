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بيلباو يفوز على ألميريا بالدوري الاسباني

10/7/2023 5:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح أثلتيك بيلباو في تخطي عقبة ضيفه ألميريا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
على إستاد سان ماميس، افتتح بيلباو التسجيل في الشوط الأول عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 10.
وفي الشوط الثاني، ضاعف الفريق الباسكي النتيجة بواسطة لاعبه داني غارسيا في حدود الدقيقة 63، وبعدها بأقل من عشر دقائق سجل وهيان سانسيت الهدف الثالث.
ورفع أثلتيك بيلباو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ألميريا عند النقاط الثلاث في المركز الأخير.

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