إصابة دموية لنجم الأهلي السعودي في لقاء اتحاد جدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض نجم نادي الأهلي، الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، لـ"إصابة دموية" خلال مواجهة فريقه ضد اتحاد جدة الجمعة لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
وفي الدقيقة 13 وخلال إحدى الكرات العالية، ارتقى كيسييه للحصول على الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكنه اصطدم برأس المدافع البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية لويز فيليبي الذي كان يحاول بدوره الوصول للكرة.
وسقط كيسييه على أرض الملعب وسالت الدماء من رأسه، وسط رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، حيث أكد على أن إصابة اللاعب الإيفواري جاءت بعد احتكاك طبيعي مع اللاعب المنافس.
وبعد استمرار معالجته لمدة 4 دقائق، عاد النجم الإيفواري لمواصلة اللعب، وسقط على أرضية الملعب مجددا في الدقيقة 19، إلا أنه أصر على استكمال المباراة.
وحصد النادي الأهلي، نتاج تضحية كيسييه، عندما سجل اللاعب بنفسه، الهدف الأول لـ"الراقي" في الدقيقة 31.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
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