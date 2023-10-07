إصابة دموية لنجم الأهلي السعودي في لقاء اتحاد جدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض نجم نادي الأهلي، الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، لـ"إصابة دموية" خلال مواجهة فريقه ضد اتحاد جدة الجمعة لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي.وفي الدقيقة 13 وخلال إحدى الكرات العالية، ارتقى كيسييه للحصول على الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكنه اصطدم برأس المدافع البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية لويز فيليبي الذي كان يحاول بدوره الوصول للكرة.

وسقط كيسييه على أرض الملعب وسالت الدماء من رأسه، وسط رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، حيث أكد على أن إصابة اللاعب الإيفواري جاءت بعد احتكاك طبيعي مع اللاعب المنافس.

وبعد استمرار معالجته لمدة 4 دقائق، عاد النجم الإيفواري لمواصلة اللعب، وسقط على أرضية الملعب مجددا في الدقيقة 19، إلا أنه أصر على استكمال المباراة.



وحصد النادي الأهلي، نتاج تضحية كيسييه، عندما سجل اللاعب بنفسه، الهدف الأول لـ"الراقي" في الدقيقة 31.



وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

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