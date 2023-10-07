جلسة استشارية بمناسبة اليوم الوطني للشلل الدماغي في مركز زها الثقافي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُقد في مركز زها الثقافي الخميس الماضي، جلسة استشارية بعنوان "الشلل الدماغي - التشخيص والعلاج " وذلك بالتعاون مع جمعية العناية بالشلل الدماغي.
وشارك في الجلسة التي جاءت بمناسبة اليوم الوطني للشلل الدماغي عدد من أفراد المجتمع المحلي ومن المصابين وأسرهم بالإضافة الى نخبة من الاخصائيين الأكفياء من في مجال الإعاقة الذين عرضوا خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
وهدفت الجلسة الى رفع الوعي المجتمعي بالشلل الدماغي وتأثيره على حياة الأفراد المصابين وأسرهم وكيفية الوقاية والوصول الى مرحلة الدمج والاستقلالية في المجتمع.
ويعد اليوم العالمي للشلل الدماغي هو يوم توعوي لجميع أفراد المجتمع وليس للمصابين وذويهم فقط حيث بلغت نسبة الشلل الدماغي في العالم 4 في الألف وتعد من النسب المرتفعة مما استدعى تحديد يوم عالمي للتعريف بأسبابه وآليات التأهيل وطرق الوقاية منه.
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