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جلسة استشارية بمناسبة اليوم الوطني للشلل الدماغي في مركز زها الثقافي

10/7/2023 5:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُقد في مركز زها الثقافي الخميس الماضي، جلسة استشارية بعنوان "الشلل الدماغي - التشخيص والعلاج " وذلك بالتعاون مع جمعية العناية بالشلل الدماغي.
وشارك في الجلسة التي جاءت بمناسبة اليوم الوطني للشلل الدماغي عدد من أفراد المجتمع المحلي ومن المصابين وأسرهم بالإضافة الى نخبة من الاخصائيين الأكفياء من في مجال الإعاقة الذين عرضوا خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
وهدفت الجلسة الى رفع الوعي المجتمعي بالشلل الدماغي وتأثيره على حياة الأفراد المصابين وأسرهم وكيفية الوقاية والوصول الى مرحلة الدمج والاستقلالية في المجتمع.
ويعد اليوم العالمي للشلل الدماغي هو يوم توعوي لجميع أفراد المجتمع وليس للمصابين وذويهم فقط حيث بلغت نسبة الشلل الدماغي في العالم 4 في الألف وتعد من النسب المرتفعة مما استدعى تحديد يوم عالمي للتعريف بأسبابه وآليات التأهيل وطرق الوقاية منه.




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