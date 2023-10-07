مكملات الألياف تقلل آثار العلاج الكيميائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن استخدام مكمّل لزيادة تناول الألياف أثناء الخضوع للعلاج الكيميائي، يقلل بشكل كبير من التهاب الدماغ والمشاكل الصحية المرتبطة به.

ويعد التهاب الدماغ أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي المستمر، وهو محفز لمجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية المنهكة التي لا يوجد حل لها.



ووفق "مديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة في جامعة أديلايد الأسترالية، وبينت أن الألياف تقلل الالتهابات في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة بنسبة 50%.

وتؤثر الألياف الغذائية على ميكروبيوم الأمعاء عن طريق زيادة عدد الميكروبات الجيدة التي تنتج مستقلبات مضادة للالتهابات، تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.



ويمكن لهذه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة أن تدخل مجرى الدم وتقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.



وتم ربط التهاب الدماغ بمجموعة من المشكلات النفسية العصبية، منها الضعف الإدراكي، والاكتئاب، والقلق، والخوف من تكرار الإصابة بالسرطان، ما يجعله هدفاً للباحثين الذين يحاولون تقليل الآثار الجانبية غير الجسدية للعلاج الكيميائي.

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