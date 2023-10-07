مكملات الألياف تقلل آثار العلاج الكيميائي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن استخدام مكمّل لزيادة تناول الألياف أثناء الخضوع للعلاج الكيميائي، يقلل بشكل كبير من التهاب الدماغ والمشاكل الصحية المرتبطة به.
ويعد التهاب الدماغ أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي المستمر، وهو محفز لمجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية المنهكة التي لا يوجد حل لها.
ووفق "مديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة في جامعة أديلايد الأسترالية، وبينت أن الألياف تقلل الالتهابات في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة بنسبة 50%.
وتؤثر الألياف الغذائية على ميكروبيوم الأمعاء عن طريق زيادة عدد الميكروبات الجيدة التي تنتج مستقلبات مضادة للالتهابات، تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.
ويمكن لهذه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة أن تدخل مجرى الدم وتقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.
وتم ربط التهاب الدماغ بمجموعة من المشكلات النفسية العصبية، منها الضعف الإدراكي، والاكتئاب، والقلق، والخوف من تكرار الإصابة بالسرطان، ما يجعله هدفاً للباحثين الذين يحاولون تقليل الآثار الجانبية غير الجسدية للعلاج الكيميائي.
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