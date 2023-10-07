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مبيضين: إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين إلى إشعار آخر

10/7/2023 5:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، إنه تم إغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين المحتلة اليوم الى اشعار اخر امام حركة المسافرين، بعد أن تم إغلاقه من الجانب الاسرائيلي.
وأضاف مبيضين لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن لم يبلّغ رسمياً من السلطات الإسرائيلية بالاغلاق، إلا أنه تم اتخاذ الاجراءات الفنية من قبل العاملين على المعبر بالإغلاق وإيقاف حركة المسافرين .
ويأتي ذلك في أعقاب عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها كتائب المقاومة، والتي خلّفت حتى الآن قتل وأسر العشرات من جنود الاحتلال.




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