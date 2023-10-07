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مجلس النواب ينعى البخيت

10/7/2023 5:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت.
وقال الصفدي: برحيل البخيت نفتقد رجل دولة نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه وشعبه وأمته، وكان مثالاً في الإخلاص والعطاء في شتى مواقع المسؤولية التي تقلدها.
وأعرب الصفدي عن أصدق تعازيه ومواساته برحيل البخيت، مقدماً التعزية لأهله وذويه الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.




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