مجلس النواب ينعى البخيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت.
وقال الصفدي: برحيل البخيت نفتقد رجل دولة نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه وشعبه وأمته، وكان مثالاً في الإخلاص والعطاء في شتى مواقع المسؤولية التي تقلدها.
وأعرب الصفدي عن أصدق تعازيه ومواساته برحيل البخيت، مقدماً التعزية لأهله وذويه الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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