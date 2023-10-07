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بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

10/7/2023 5:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، اليوم السبت، في الأردن، 306 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 268 دينارا، بارتفاع مقداره ثلاثة دنانير لكلا النوعين.
وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا بمقدار 20 قرشا للغرام، حيث سجل سعر بيع غرام الذهب للمواطنين من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 37.6 دينار، و36.1 دينار لغايات الشراء من المواطنين.




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