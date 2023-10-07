بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، اليوم السبت، في الأردن، 306 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 268 دينارا، بارتفاع مقداره ثلاثة دنانير لكلا النوعين.
وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا بمقدار 20 قرشا للغرام، حيث سجل سعر بيع غرام الذهب للمواطنين من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 37.6 دينار، و36.1 دينار لغايات الشراء من المواطنين.
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