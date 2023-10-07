إطلاق الحملة الإعلامية شغلَـِك بنفس المكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أنّ إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي شكلّت إشارة حقيقية على الجدّية والالتزام الحكومي الكامل بأن يكون محور مشاركة المرأة في رؤية التحديث محوراً أساسياً، وقد انعكست هذه الجدّية في التقارير الدورية الشهرية المستمرة من خلال وحدة المتابعة والانجاز، وهذا دليل على أنّ الاستراتيجية إنتقلت من الإطار المفاهيمي والسياساتي إلى الجانب التطبيقي على أرض الواقع.وأضافت بني مصطفى، خلال رعايتها للمؤتمر الصحفي لاطلاق الحملة الاعلامية الوطنية الثانية تحت شعار " شغلَك/ شغلِك بنفس المكان "، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، اليوم الخميس، والذي ينفذه مركز تطوير الأعمال (BDC) بالتعاون مع المبادرة النسوية الآورومتوسطية وجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان والمموّل من الاتحاد الأوروبي، أنّ الاستراتيجية أصبحت جزءاً من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهذا يدّل على أننا نمضي بخطوات عملية وحقيقية من خلال تكريس كافة الامكانيات لتحقيق هذه الرؤية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم في شهر حزيران من العام الماضي، ورسمت لنا الطريق للعشر السنوات القادمة.



وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التعاون مع كافة البلديات في المملكة وأمانة عمّان، من خلال الجهود التي تقوم بها وحدات تمكين المرأة التي أستحدثت فيها، وإلى أهمية الدور الذي تقوم به، وكذلك الجهود التي قامت بها وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين ، حيث اثمرت في نقل النساء من قطاع العمل غير المنظّم إلى القطاع المنظّم ، والتي كان لمجلسي النواب والاعيان دور بارز فيها.

ولفتت بني مصطفى إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المراة ، والتعديلات الاخيرة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتي وسعت التامينات الخاصة بالنساء العاملات في الزراعة وكذلك إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة، والذي يأتي لغايات تشجيع السيدات على إنشاء دور الحضانة، والذي يشكّل قطاع العمل فيه أحد القطاعات الهامة لمساعدتهن في الحصول على فرص العمل، وشعورهن بالأمان لأطفالهن من خلال توفير بيئة آمنة ومحفِزة لأطفالهن، وكذلك نظام المشتريات الحكومي الذي يتيح أفضلية للمنتجات التي تكون من مشاريع تديرها السيدات أو مملوكة لهّن.



وقالت بني مصطفى أن زيادة وتعزيز فرصة مشاركة المرأة الاقتصادية، ليس مطلباً خاص بالنساء، بل ينعكس عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن والوطن بأسره، وهدفنا الوصول الى مضاعفة المشاركة الاقتصادية لتصل الى 28 % مع الانتهاء من رؤية التحديث الاقتصادي، لافتةً إلى أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم وتمكين النساء في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

ومن جهته، تحدث السيد غالب حجازي، المدير العام لمركز تطوير الأعمال - BDC عن الدور الذي يقدمه المركز في دعم وتعزيز مشاركة المرأة، حيث بين أن مركز تطوير الأعمال – BDC أولى إهتمام كبير في كافة برامجه الداعمة للشباب للتشغيل والتشغيل الذاتي لمساندة النساء للوصول الى فرص عمل لائقة تساعدهن للمساهمه في التنمية الاقتصادية، وكان للمركز الدور الأبرز في تسليط الضوء على الرياديات الناجحات محليا" وعالميا" حيث نسب المركز العديد من النساء من أصحاب الأعمال لجوائز عالمية وكانت سيدات الأعمال الأردنيات.



وعلى هامش الحملة نُفذت جلسة نقاشية بينت فيها الدكتورة إيمان العكور مديرة مديرية عمل المرأة والنوع الإجتماعي في وزارة العمل استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتعديلات قانون العمل لتمكين المرأة من خلال إطلاق حملة "وعي 2"، لتشغيل وتوظيف المرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحديث التشريعات لتمكين المرأة.

من جانبها أوضحت المهندسة ياسمين خريسات مساعدة الأمين العام للشوؤن الفنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين دور الوزارة في وضع السياسات وتطويرها لزيادة فرص تشغيل وخلق المزيد من المشاريع الريادية الخاصة بالمرأة.

فيما أكد رئيس بلدية عين الباشا السيد جمال الفاعوري على الدور الذي تلعبه المرأة وخاصة في بلدية عين الباشا التي تضم ست سيدات في عضويتها، بالإضافة لأن عدد المهندسات العاملات في البلدية يزيد عن عدد المهندسين.

وبدورها أعربت السيدة رنا أسعد مديرة الموارد البشرية في شركة الهدف عن أهمية تطوير نظام العمل الذي يراعي طبيعة عمل المرأة والاستقرار الوظيفي من خلال إلحاقها بدورات وفتح المجال أمامها للإتحاق بالدراسات الجامعية والعليا منها.

ويهدف مشروع "تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الاردن" إلى تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل ببناء قدرات وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة التي أُنشئت تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية في البلديات ضمن المناطق المستهدفة التالية (اربد، الرمثا، شرق عمان، عين الباشا، الزرقاء، الأزرق، جرش، عجلون والكرك)، والعمل على تزويد المرأة بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل وكيفية إدارة المشاريع، وضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المنزلية والأعمال التجارية، وتوفير حوافز للقطاع الخاص لتشجيع تشغيل المرأة بكافة القطاعات.

وتركز الحملة الإعلامية أيضاً على أهمية إدماج المرأة وانخراطها في سوق العمل، وتذليل الحواجز التي تحد من مشاركتها، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية خلق بيئات عمل شاملة وملائمة للمرأة تعزز من مشاركتها في سوق العمل، وتسلط الضوء على المساهمات الإيجابية التي تقدمها المرأة في مكان العمل، بالإضافة إلى كسر الحواجز التي تحد من وصولها إلى العمل وتقلل فرصها في التطور الوظيفي والتركيز على دورها الإيجابي في زيادة التنافسية والإنتاجية في سوق العمل.