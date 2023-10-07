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شاهد - مقاومون يحاصرون جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

10/7/2023 5:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، عددا من العسكريين الإسرائيليين محتجزين داخل قاعدة قرب قطاع غزة بمحاصرة من المقاومين الفلسطينيين، السبت.


وتأتي الواقعة تزامنا مع هجوم تشنه حركة حماس على إسرائيل، يشمل إطلاق مئات الصواريخ ودخول المقاومين من قطاع غزة إلى إسرائيل.


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