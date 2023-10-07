شاهد - مقاومون يحاصرون جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

شاهد - مقاومون يحاصرون جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة
التاريخ
10/7/2023 5:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، عددا من العسكريين الإسرائيليين محتجزين داخل قاعدة قرب قطاع غزة بمحاصرة من المقاومين الفلسطينيين، السبت.
وتأتي الواقعة تزامنا مع هجوم تشنه حركة حماس على إسرائيل، يشمل إطلاق مئات الصواريخ ودخول المقاومين من قطاع غزة إلى إسرائيل.
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