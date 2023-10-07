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بيان مصري بعد عملية طوفان الاقصى

10/7/2023 5:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد في فلسطين المحتلة بعد عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
وحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، دعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر.
وحذر البيان من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.





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