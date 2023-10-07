بيان مصري بعد عملية طوفان الاقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد في فلسطين المحتلة بعد عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
وحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، دعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر.
وحذر البيان من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.
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