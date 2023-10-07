فنادق ريكسوس مصر تستضيف واحدًا من أضخم المؤتمرات الهندية في مجال العقارات " CREDAI NATCON 2023"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) مصر: أعلنت مجموعة فنادق ريكسوس استضافة النسخة الـ 21 من مؤتمر رابطة مطوري العقارات في الهند " CREDAI NATCON 2023" وذلك في 5 و8 من أكتوبر الجاري في ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الفعالية الهندية المهمة التي ستعقد لأول مرة على الأراضي المصرية في تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التكنولوجيا والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، وسيكون لها دورٌ في إطلاق العنان لسبل النمو المشترك.
حيث سيجتمع ما يزيد على 1400 ضيف من الهند في ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ، وسيشهد هذا الحدث المهم حضور نخبةٍ من رجال الأعمال والمشاهير الهنود، بما في ذلك نجم بوليوود سونيل شيتي والمغني الحائز على جائزة الأوسكار سوخويندر سينغ.
وفي تعليقه على استضافة المؤتمر المنتظر، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: " يسعدنا استضافة مؤتمر" CREDAI NATCON 2023 " في فنادقنا، ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ، وإنّه لشرفٌ لنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون والابتكار في قطاع العقارات ".
ويشار إلى أنّ هذه الفعالية الهامة تقام بتنسيقٍ مشترك بين شركة ترو إيفنتس، إحدى الشركات الهندية الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات، وشركة "إنفنتوم جلوبال" ومجموعة فنادق "ريكسوس". ويعد هذا الحدث الدولي تجمع سنوي لأهم أصحاب المصلحة والخبراء والجهات المعنية في قطاع العقارات في الهند.
ومن جانبه، قال السيد بونيات أوزباك، أحد مؤسّسي شركة إنفنتوم جلوبال: "نحن في غاية الحماس لأن نكون جزءًا من مؤتمر CREDAI NATCON 2023 الذي سيقام في فنادق ريكسوس الفاخرة، ونعتقد أنّ هذا الحدث المهم يمثل فرصة رائعة لربط قطاع العقارات الهندي بمختلف القطاعات المصرية".
وعلّق السيد جايديب، رئيس شركة " EMF ACE " بالقول: "يعبر هذا الحدث المرموق الحدود ليجمع أفضل ما في الهند بأفضل ما في مصر. وسيكون مفتاحًا لمشاريع وشراكاتٍ جديدة، مساهمًا في تشكيل مستقبل البلدين، وإنّني أتطلع إلى حدثٍ ناجح باعثٍ على التغيير ".
واختتم السيد يلدريم حديثه بالقول: "يعد اختيار المنظّمين لشرم الشيخ بدلًا من طوكيو -اليابان، دليلًا على المكانة المميزة التي تحظى بها شرم الشيخ بوصفها مدينةً ساحليةً جاذبة تمتاز بشواطئها العريقة وشعابها المرجانية النابضة بالحياة وما تقدمه من فرص غوصٍ استثنائية، ويعد ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ الخيار الأمثل لاستضافة هذا الحدث الهام لا سيما مع مناظرهما الطبيعية الخلابة وتجاربهما الذوقية المتنوعة ووسائل الراحة المتميزة التي تتيح للمشاركين بالمؤتمر قضاء أوقاتٍ منقطعة النظير".
MENAFN07102023003390011655ID1107205268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.