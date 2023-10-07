المؤتمر العام بالإيسيسكو يشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بالشباب

MENAFN - Youm7) قدم كريم عبدالباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.

قال رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، خلال احتفالية اطلاق عام الايسيسكو للشباب المنعقد العاصمة الإدارية الجديدة، إن المنظمة تتميز بحصيلة مزدهرة من الإنجازات سواء التعليم والثقافة والاتصال بهدف بناء مجتمعات شاملة وتعزيز ثقافة السلام والنماء، مشيرا إلى أن المؤتمر يجسد جزء محاكاة من المستقبل، حيث تتشرف مصر باستضافة وفود من المنطقة العربية والأفريقية والأسيوية والأمريكية.

وتنفذ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلًا عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".يذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، تأسست عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلي تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.