بيان أممى عاجل حول تجدد القتال والهجمات فى سوريا

MENAFN - Youm7) أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مشترك، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء تجدد موجة الأعمال العدائية في شمال سوريا، مناشدا جميع الأطراف الحرص على تجنب المدنيين.

وفي بيان مشترك، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية، مهند هادي، إن "الهجمات القاتلة التي تم الإبلاغ عنها أمس على عدة مواقع هي تذكير صارخ بأن الأزمة تدمر المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وناشد المسؤولان جميع الأطراف الحرص المستمر على تجنب المدنيين والمراكز المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



