انطلاق عملية التصويت فى انتخابات المجلس الوطني الاتحادى 2023 بالإمارات

MENAFN - Youm7) انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بدولة الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.

وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.



