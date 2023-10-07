جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعى قوات الاحتياط ويبدأ مهاجمة قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم السبت ، استدعاء قوات الاحتياط بعد تعرض إسرائيل لرشقات صاروخية غير عادية من قبل حركة "حماس" في قطاع غزة، وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات القريبة من القطاع واختطافهم جنودا ومستوطنين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، البدء بمهاجمة قطاع غزة .

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: "نعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب للحرب، ناسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إنه استدعى الأجهزة الأمنية لاستشارة عاجلة في المقر العسكري في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن المقاومين الفلسطينيين يتجولون بحرية ويطلقون النار في جميع الاتجاهات في مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة وأضرموا النار في المنازل ويحتجزون السكان رهائن.

وقالت الصحيفة إن هناك تقارير بأسر بعض المستوطنين والعبور بهم إلى قطاع غزة، وهو ما نشره في وقت سابق الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس".



