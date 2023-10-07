جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعى قوات الاحتياط ويبدأ مهاجمة قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم السبت ، استدعاء قوات الاحتياط بعد تعرض إسرائيل لرشقات صاروخية غير عادية من قبل حركة "حماس" في قطاع غزة، وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات القريبة من القطاع واختطافهم جنودا ومستوطنين.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، البدء بمهاجمة قطاع غزة .
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: "نعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب للحرب، ناسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إنه استدعى الأجهزة الأمنية لاستشارة عاجلة في المقر العسكري في تل أبيب.
وذكرت الصحيفة أن المقاومين الفلسطينيين يتجولون بحرية ويطلقون النار في جميع الاتجاهات في مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة وأضرموا النار في المنازل ويحتجزون السكان رهائن.
وقالت الصحيفة إن هناك تقارير بأسر بعض المستوطنين والعبور بهم إلى قطاع غزة، وهو ما نشره في وقت سابق الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس".
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