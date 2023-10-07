مقتل رئيس المجلس الإقليمى لمستوطنة هنيجف.. ورئيس إسرائيل: نمر بوقت عصيب

MENAFN - Youm7) أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، مقتل رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيجف، أوفير ليبشتاين، في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم شنه فلسطينيون.

من جانبه علق رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، على أحدث اليوم، قائلا: "إن دولة إسرائيل تمر بوقت عصيب، إنني أعزز جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته ومقاتليه وجميع قوات الأمن والإنقاذ.

وأضاف على موقع "إكس": "أطلب إرسال كلمات التشجيع والقوة إلى جميع سكان إسرائيل الذين يتعرضون للهجوم. أدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين. يمكننا مساعدة كل من يريد لنا الأذى!"

في السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم السبت ، استدعاء قوات الاحتياط بعد تعرض إسرائيل لرشقات صاروخية غير عادية من قبل حركة "حماس" في قطاع غزة، وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات القريبة من القطاع واختطافهم جنودا ومستوطنين.

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب للحرب، ناسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إنه استدعى الأجهزة الأمنية لاستشارة عاجلة في المقر العسكري في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن المقاومين الفلسطينيين يتجولون بحرية ويطلقون النار في جميع الاتجاهات في مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة وأضرموا النار في المنازل ويحتجزون السكان رهائن.

وقالت الصحيفة إن هناك تقارير بأسر بعض المستوطنين والعبور بهم إلى قطاع غزة، وهو ما نشره في وقت سابق الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس".



