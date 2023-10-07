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تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى للحماية من السيول

10/7/2023 4:33:30 AM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة نفذت العديد من المشروعات فى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، على رأسها مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680 مليار جنيه، وجارى إنشاء 70 عملا صناعيا أخرى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.330 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 69 عملا صناعيا أخرى بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024.



أما محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليارات جنيه، وجارى إنشاء 20 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية
9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه.



يشار إلى أن محافظة مرسي مطروح مساء الأربعاء الماضى لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة، ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.



وساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها
بالأمس حيث نجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.



كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار“خزانات - آبار نشو“ بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا علي نفس منطقة الكيلو 4 - وذلك لزيادة قدرة منشات الحماية للتعامل مع اية عواصف مطرية مستقبلية.



كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل
ضمن خطة الوزارة، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول.



كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.







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