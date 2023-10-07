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التموين تطرح لحوم بلدى بسعر 240 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

10/7/2023 4:33:30 AM
(MENAFN- Youm7) طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويتم طرح اللحوم الطازجة البلدية بسعر 240 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 الى 25%.



وأوضحت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، أنه يتم ضخ منتجات اللحوم بمنافذ وفروع الشركة بأسعار مخفضة ويتم طرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 240 جنيها للكيلو، بجانب توفير اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة السوداني والجيبوتى والعديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع والمنتجات، حيث يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة البالغ عددها 310 منافذ بالقاهرة والجيزة بكل السلع الغذائية أولا بأول، لافتة إلى حرص وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الغذائية.







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