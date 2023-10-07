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جولات مكوكية لقيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز.. صور

10/7/2023 4:33:30 AM
(MENAFN- Youm7) تشن وزارة البيئة خلال العطلة الرسمية عددا من الجولات برئاسة قياداتها بمحافظات منظومة قش الأرز ، لمتابعة جهود أحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور المنظومة، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم، إلى جانب عوادم السيارات.
وتوجه الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في جولة تفقدية بمحافظتي الغربية والبحيرة، للتشديد على إجراءات رصد والحد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، حيث تلاحظ وجود حالة حرق مكشوف بنطاق مدينه دفره بالغربية، وتم اتخاذ اللازم بالتنسيق مع مدير فرع جهاز شئون البيئة بالغربية ومسئولي النطاق ومسؤولي وزارة الزراعة، تم أيضا رصد نقطه أخرى بنطاق عزبة الدكتور سيد سليمان بنطاق مركز ومدينه كفر الزيات وتم اتخاذ اللازم، كما مر العربي
علي محافظة البحيرة بمرافقة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة م.علي دومه ومسئولي وزارة الزراعة، حيث تم رصد حرق مكشوف بنطاق جمعيه زبيده بمركز ايتاي البارود حرق آخر بمنطقة الرابط شيشت النعام بنطاق مركز ايتاي البارود، وتم اتخاذ اللازم.
في حين، تفقد الدكتور
عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة اوضاع منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في محافظة الغربية، يرافقه السيد رئيس الإدارة المركزية لفرع الجهاز بالغربية، حيث زار مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون والقرى التابعة لهم، لمتابعة مواقع زراعة الأرز و الحصاد، ومتابعة مواقع تجميع قش الأرز بالرجدية وطريق طنطا الزراعي، حيث شهد اجراءات صيانه أحد معدات الوزارة المؤجرة للمتعهدين، ووجه بضرورة استمرار التوعية بشأن عدم حرق قش الأرز و كذلك توضيح الغرامات المقررة قانونا في حالة الحرق، كما تم تحرير 3 محاضر إثبات حاله لعدد 3حرائق منهم حريق لسيقان
السمسم.
ومن جانبه، قام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة البيئة بجولة ميدانية في محافظة الشرقية، في اطار التنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لتعزيز التعاون في عمليات السيطرة على حرائق قش الارز، و إنشاء مجموعة عمل من القيادات التنفيذية المعنية بالأزمة الخاصة بحرق قش الأرز بالمحافظة وتحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، خاصةً أن نسبة الحصاد بمحافظة الشرقية وصلت 41% حتى الآن، حيث تفقد خلال الجولة نطاق مركز منيا القمح وتبين استقرار الاوضاع، كما توجه الى محافظة الدقهلية، والتي يوجد بها 404 الف فدان مزروعة بالأرز ونسبة الحصاد بها وصلت 60%، وتفقد رشاد الوضع بمدينة ميت غمر، وموقع تجميع ميت الفرماوى الذي ضم 5000 طن قش ارز، وتم تحرير عدد 11 محضر مخالفات.


واستهل الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية جولته بمحافظة الغربية بالمرور على مواقع زراعة وحصاد الأرز وتجميع قش الأرز، ومتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة بالمحلة الكبرى، للوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، حيث تُعد من أكبر المناطق زراعة الأرز بمحافظة الغربية، وذلك بموقع تجميع لقش الأرز لأحد المتعهدين بقرية الهياتم حيث يوجد بالموقع 300 طن، وموقع آخر بالجابرية يوجد به 500 طن يمكن إستخدامه كعلف للماشية.
وخلال الجولة التفقدية تم متابعة قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور علي موقع لتجميع قش الأرز ببلقينا.
وعقد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية إجتماعًا مع السيد الدكتور محمد رأفت نائب محافظ كفر الشيخ بديوان عام محافظة كفر الشيخ وذلك للتنسيق على تشكيل لجنة تضم كل من جهاز شئون البيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة المعنيين بالسيطرة وأخذ الإجراءات التنفيذية لمجابهة مواقع حرق الأرز، والاستجابة السريعة للبلاغات الخاصة بحرق قش الأرز.
كما تفقد رشاد عددًا من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم المرور علي موقع بقرية البشاير وتبين وجود به كمية 1000 طن قش أرز سيتم إستخدامها كعلف للماشية، كما تم المرور على موقع آخر بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، حيث رافق رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية خلال جولته المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، وعدد من مسئولى جهاز شئون البيئة، ومدير الادارة الزراعية بالمحلة الكبرى وكفر الشيخ، ومسئولي الجمعيات الزراعية بالمحلة الكبرى وكفر الشيخ.
واختتم الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية جولته بعقد إجتماع مع الدكتورة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية للتنسيق حول زيادة التعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية، حيث أوصى سيادته خلال الإجتماع بالتنسيق بين وزارة البيئة وكل من محافظة الغربية وكفر الشيخ لإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز وإنتاج الأخشاب منه.
وفى سياق متصل قامت هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة يرافقها الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، والدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع الشرقية، بجولة ميدانية بمحافظة الشرقية تم خلالها المرور على معظم نطاق مركز بلبيس والذي بلغ الحصاد بها 70٪؜ من إجمالي 14000 فدان تم زراعتهم هذا العام، ومركز الزقازيق والتى تم حصاد 3000 فدان من جملة 21000 فدان، كما تبين أثناء المرور بنطاق قرية المسلميه بمركز الزقازيق قيام المزارعين بكبس قش الأرز واستخدمه كعلف للماشية.
وأوضحت هدى الشوادفى أنه بالمرور على طريق الزقازيق ديرب نجم تلاحظ إستقرار الأجواء، مضيفة أنه وبمتابعة المحاور بمراكز المحافظة لم يتم رصد أى حرائق بنطاق تلك المحاور.
وأضافت هدى الشوادفى أنه بالمرور الميداني بمحافظة الدقهلية، برفقة الدكتور ماجد السيد مدير فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية تلاحظ من خلال محور مركز المنصورة قيام المزارعين بتحميل ونقل قش أرز مكبوس للإستفادة منه اقتصاديًا، كما تم رصد عمل مسابك ومصانع طوب بمدينة ميت غمر، دون الإلتزام بتنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة، وتخفيف الأحمال لتلك المنشآت خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، موضحة أنه تم عمل محاضر من قبل فرع المنصورة وفقًا لقرار الإغلاق، كما تلاحظ وجود حريق مخلفات بلدية بنفس نطاق المحور حيث تم التعامل مع الواقعة والإطفاء،

وتابعت أنه تم رصد حريق لحطب قطن بأرض زراعية بقرية طنبارة مركز السنبلاوين، حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، ومشيرة أن المرور الميداني أسفر عن تحرير 4 محاضر (2 قش أرز، 2 مخلفات زراعية ذرة وقش قطن) وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.
واستمرارًا للجولات الميدانية لقيادات وزارة البيئة قام محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بالمرور على طريق شبرا بنها الحر في نطاق محافظة القليوبية حيث تم رصد بعض الحرائق للمخلفات الزراعية والتى تم التعامل معها من قبل الفلاحين، والتوجيه للفرع لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رصد تراكمات مخلفات على جانب الطريق مع رصد اشتعالات ببعض البؤر، مشيرًا إلى التنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة للتواصل مع مكتب المحافظ لرفع التراكمات.
وأضاف معتمد أنه بالمرور على الطريق الدولي كفر الشيخ في نطاق محافظة الغربية تبين بلوغ نسبة حصاد الأرز حوالي 40٪؜، مشيرًا أن الوضع شهد إستقرارًا كما لم يتم رصد أي حرائق.
كما قام مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بالمرور على محور طريق كفر الشيخ المحلة بنطاق محافظتي كفر الشيخ والغربية من مدخل كفر الشيخ وحتى مركز المحلة، مشيرًا إلى رصد العديد من نقاط حرق المخلفات الزراعية، حيث تم التنسيق مع الفرع وإدارات الإرشاد الزراعي لتحرير محاضر للمخالفين.
وفي سياق متصل، قام الدكتور عيد الراجحى مسئول ملف نوعية المياه بوزارة البيئة يرافقه الأستاذ محمود فوزى باحث بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية ، بالمرور على مواقع مختلفة من محافظة الشرقية لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء باستخدامها كعلف للماشية أو لعمل كومات سمادية، حيث تبين قيام أصحاب بعض مكامير الفحم النباتى بقرية الزوامل مركز بلبيس
بتشغيل المكامير ومخالفة قرار السيد الدكتور محافظ الشرقية رقم 8155لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 وحتى 30/11/2023 ، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم التواصل مع ادارة الحماية المدنية واحضار سيارات الإطفاء واللودر، بحضور م. محمد فتحى نائب رئيس مجلس بلبيس، م. محمود سعيد رئيس الوحدة المحلية بالزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث تم إطفاء مكمورة وإزالة جزئية لعدد 2 مكمورة حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز

جولات مكوكية قيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز



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