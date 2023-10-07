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هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية خلال القمة الأوروبية

10/7/2023 4:33:27 AM
(MENAFN- Youm7) تعرضت مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية الجمعة لهجمات سيبرانية تزامنا مع استضافة مدينة غرناطة قمة غير رسمية للمجلس الأوروبى.

وقال المعهد الوطني للأمن السيبرانى فى إسبانيا فى بيان: "موجة من
الهجمات السيبرانية
تعرضت لها مؤسسات إسبانية مختلفة في خضم قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المواقع الإلكترونية للعديد من الوزارات الإسبانية، وكذلك مواقع بلدية غرناطة ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.

وأوضح المعهد أن كل شيء "عاد إلى طبيعته" بعد أن منعت السلطات المختصة على الفور محاولات إغراق الخوادم التي عانت من انقطاع الخدمة والتعطل في أوقات مختلفة.

وأضاف أن هذه الموجة من الهجمات السيبرانية ركزت على جعل الموارد والخدمات المتضررة غير متاحة للمستخدمين.


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