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وسائل إعلام إسرائيلية: فقدان السيطرة على مواقع تابعة للجيش وتعرض جندي للأسر

10/7/2023 4:33:27 AM
(MENAFN- Youm7) قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إنه تم فقدان السيطرة على موقع تابع للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت القناة عبر مراسلها العسكري بأن مُقاومين فلسطينيين تسللوا إلى الموقع وهناك مخاوف من أن يكون قد جرى اختطاف أحد الجنود وأسره والعبور به إلى داخل القطاع.

وقبل قليل، نشر الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر من وصف في الفيديو بأنه جندي إسرائيلي تم أسره والدخول به إلى قطاع غزة.



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