وسائل إعلام إسرائيلية: فقدان السيطرة على مواقع تابعة للجيش وتعرض جندي للأسر

(MENAFN
- Youm7) قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إنه تم فقدان السيطرة على موقع تابع للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وأفادت القناة عبر مراسلها العسكري بأن مُقاومين فلسطينيين تسللوا إلى الموقع وهناك مخاوف من أن يكون قد جرى اختطاف أحد الجنود وأسره والعبور به إلى داخل القطاع.
وقبل قليل، نشر الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر من وصف في الفيديو بأنه جندي إسرائيلي تم أسره والدخول به إلى قطاع غزة.
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