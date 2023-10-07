زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك

(MENAFN
- Youm7) أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب المكسيك، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية.
وذكر المركز - وفقا لما أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن الزلزال وقع بعد وقت قصير من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من بلدة "ماتياس روميرو" في ولاية "واهاكا" جنوبي المكسيك، وعلى عمق 108 كيلومترات.
وأفادت وكالة الدفاع المدني في الولاية بأنه لم يتم رصد أي تقارير عن حدوث أضرار، وتسبب الزلزال في إطلاق إنذارات الخطر في مدينة مكسيكو سيتي؛ ما دفع السكان إلى النزول إلى الشوارع، ولكن لم يتم الشعور بالهزة الأرضية في معظم المناطق.
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