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زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك

10/7/2023 4:33:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب المكسيك، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية.

وذكر المركز - وفقا لما أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن الزلزال وقع بعد وقت قصير من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من بلدة "ماتياس روميرو" في ولاية "واهاكا" جنوبي المكسيك، وعلى عمق 108 كيلومترات.

وأفادت وكالة الدفاع المدني في الولاية بأنه لم يتم رصد أي تقارير عن حدوث أضرار، وتسبب الزلزال في إطلاق إنذارات الخطر في مدينة مكسيكو سيتي؛ ما دفع السكان إلى النزول إلى الشوارع، ولكن لم يتم الشعور بالهزة الأرضية في معظم المناطق.



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