الإكوادور: مقتل المتهمين بمحاولة قتل المرشح الرئاسي في سجن غواياكيل

(MENAFN
- Youm7) أكدت سلطات الإكوادور، مقتل 6 سجناء كولومبيين متهمين باغتيال المرشح الرئاسي الوسطي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس الماضي.
وقالت السلطات، في بيان أوردته قناة "فرانس 24 "، اليوم /السبت/ - إن السجناء قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدها سجن في غواياكيل في جنوب غرب البلاد .
ومن جانبه .. أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، الذي كان يقوم برحلة خاصة إلى نيويورك وكان من المتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية السبت في زيارة رسمية، على موقع "إكس" أنه سيعود على الفور إلى الإكوادور، حيث دعا إلى اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين.
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