الإكوادور: مقتل المتهمين بمحاولة قتل المرشح الرئاسي في سجن غواياكيل

MENAFN - Youm7) أكدت سلطات الإكوادور، مقتل 6 سجناء كولومبيين متهمين باغتيال المرشح الرئاسي الوسطي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس الماضي.

وقالت السلطات، في بيان أوردته قناة "فرانس 24 "، اليوم /السبت/ - إن السجناء قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدها سجن في غواياكيل في جنوب غرب البلاد .

ومن جانبه .. أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، الذي كان يقوم برحلة خاصة إلى نيويورك وكان من المتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية السبت في زيارة رسمية، على موقع "إكس" أنه سيعود على الفور إلى الإكوادور، حيث دعا إلى اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين.



