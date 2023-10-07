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سيدات يد الأهلى أمام دى إس بى الكونغولي فى مباراة تحديد برونزية أفريقيا

10/7/2023 4:33:24 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهل نظيره دى إس بى الكونغولي فى الثالثة عصر اليوم، فى لقاء تحديد برونزية بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.



وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 22/18 فى إطار دور نصف نهائى بطولة أفريقيا أمس.



وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى، وذلك بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 31/29 فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.



وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية.



ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على
نظيره نزيكو الكاميروني
الأحد 33/31.



تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.







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