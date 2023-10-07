سيدات يد الأهلى أمام دى إس بى الكونغولي فى مباراة تحديد برونزية أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهل نظيره دى إس بى الكونغولي فى الثالثة عصر اليوم، فى لقاء تحديد برونزية بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 22/18 فى إطار دور نصف نهائى بطولة أفريقيا أمس.
وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى، وذلك بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 31/29 فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية.
ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على
نظيره نزيكو الكاميروني
الأحد 33/31.
تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
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