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نيدفيد وصلاح محسن يخوضان المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الأهلى

10/7/2023 4:33:24 AM
(MENAFN- Youm7) يؤدى كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبا النادى الأهلى المرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافى من الإصابة التى لحقت بهما، حيث يعانى الأول من شد فى العضلة الأمامية، فيما يعانى الثانى من شد فى العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبي الفريق فى تحسن مستمر، وأوضح أن الثنائي يؤديان حاليا مرحلة جديدة من التأهيل للتخلص من الإصابة وفق الجدول التدريبي المحدد لكل منهما.

وأشار جاب الله إلى أن الثنائي فى تطور مستمر للحالة الطبية والبدنية، وهي مؤشرات جيدة فى إطار تجهيزهما للعودة للتدريبات الجماعية.

ويختتم فريق
الأهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.


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