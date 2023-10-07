أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة.. إنفو جراف

MENAFN - Youm7) يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالكمع البنك الأهلي اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعا والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وتعد مباراة اليوم هى السادسة عشرة التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض فى 15 مباراة، 10 لقاءات فى بطولة الدورى و3 فى كأس مصر ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز فى 9 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 29 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين حيث خاض مباراتين تعادل فيهم ولم يعرف طعم الفوز وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر بدون نقاط حيث خاض مباراتين خسرهم ولم يسجل أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.







