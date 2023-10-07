حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- السابع من أكتوبر --------------
1957 - فرقة المسرح الشعبي تبدأ أول موسم لها بتقديم روايتين هما (مطر صيف) و(امك طراز أول) وتوالي عرضهما في خمس حفلات متتالية.
1961 - أول سفير بريطاني لدى الكويت جون ريتشموند يقدم أوراق اعتماده لأمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح.
1961 - تقسيم الكويت إلى عشر دوائر بواقع انتخاب عضوين لكل دائرة وتم بذلك انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي المكون من 20 عضوا في شهر ديسمبر من السنة نفسها.
1992 - الكويت توافق على الانضمام إلى (بروتوكول) مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987 حيث يسعى (البروتوكول) إلى حماية الطبقة التي تعد درعا هشة من غاز يحمي كوكب الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس ويساعد على الحفاظ على الحياة على الكوكب.
1996 - الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا من بين 230 مرشحا لعضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن.
2000 - محافظ حولي إبراهيم المضف ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 68 عاما.
2001 - مجلس الوزراء يعتمد إنشاء اللجنة العليا للعمل الخيري لتكون مرجعية ثابتة لتنظيم ومتابعة العمل الخيري في الكويت.
2003 - ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية تمنح محمد عبدالرحمن البحر وسام الإمبراطورية لقاء الخدمات التي قدمها للجالية البريطانية في الكويت والإسهام في دعم العلاقات بين البلدين.
2005 - الشيخ سالم فهد السالم الصباح ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 50 عاما الذي تولى رئاسة نادي السالمية الرياضي والاتحاد الكويتي لكرة اليد وهو أحد القادة الرياضيين في الكويت.
2006 - نادي الكويت الرياضي ينظم بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيسه مباراة تاريخية جماهيرية بين النادي ومنتخب البرازيل بمشاركة أسطورة كرة القدم العالمي بيليه.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي منحة مع الصومال بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للاسهام في تمويل مشروع مطار غاروي ومشروع جامعة ماخر في ولاية بونت لاند شمالي شرق الصومال.
2017 - الكويت تحقق المركز الأول عربيا في معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 100 في المئة وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
2020 - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يزكي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.
2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى بما يساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية.
2022 - اللاعب محمد الفضلي يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات لعبة سلاح (سابر) ضمن البطولة الآسيوية للمبارزة تحت 23 عاما المقامة في الكويت.( النهاية)
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