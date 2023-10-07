حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- السابع من أكتوبر --------------

1957 - فرقة المسرح الشعبي تبدأ أول موسم لها بتقديم روايتين هما (مطر صيف) و(امك طراز أول) وتوالي عرضهما في خمس حفلات متتالية.

1961 - أول سفير بريطاني لدى الكويت جون ريتشموند يقدم أوراق اعتماده لأمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح.

1961 - تقسيم الكويت إلى عشر دوائر بواقع انتخاب عضوين لكل دائرة وتم بذلك انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي المكون من 20 عضوا في شهر ديسمبر من السنة نفسها.

1992 - الكويت توافق على الانضمام إلى (بروتوكول) مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987 حيث يسعى (البروتوكول) إلى حماية الطبقة التي تعد درعا هشة من غاز يحمي كوكب الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس ويساعد على الحفاظ على الحياة على الكوكب.

1996 - الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا من بين 230 مرشحا لعضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن.

2000 - محافظ حولي إبراهيم المضف ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 68 عاما.

2001 - مجلس الوزراء يعتمد إنشاء اللجنة العليا للعمل الخيري لتكون مرجعية ثابتة لتنظيم ومتابعة العمل الخيري في الكويت.

2003 - ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية تمنح محمد عبدالرحمن البحر وسام الإمبراطورية لقاء الخدمات التي قدمها للجالية البريطانية في الكويت والإسهام في دعم العلاقات بين البلدين.

2005 - الشيخ سالم فهد السالم الصباح ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 50 عاما الذي تولى رئاسة نادي السالمية الرياضي والاتحاد الكويتي لكرة اليد وهو أحد القادة الرياضيين في الكويت.

2006 - نادي الكويت الرياضي ينظم بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيسه مباراة تاريخية جماهيرية بين النادي ومنتخب البرازيل بمشاركة أسطورة كرة القدم العالمي بيليه.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي منحة مع الصومال بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للاسهام في تمويل مشروع مطار غاروي ومشروع جامعة ماخر في ولاية بونت لاند شمالي شرق الصومال.

2017 - الكويت تحقق المركز الأول عربيا في معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 100 في المئة وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

2020 - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يزكي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى بما يساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية.

2022 - اللاعب محمد الفضلي يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات لعبة سلاح (سابر) ضمن البطولة الآسيوية للمبارزة تحت 23 عاما المقامة في الكويت.( النهاية)