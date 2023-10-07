الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول(بترا)- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أحد رجالات الأردن المخلصين والقامة الوطنية والسياسية الأردنية البارزة ، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الدكتور معروف البخيت سائلا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وأكد الخصاونة أن الأردن يفقد برحيل الدكتور البخيت أحد رجالاته الأوفياء المخلصين الذين خدموا بإخلاص منقطع النظير وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصعد المحلية والخارجية .

وشغل المرحوم الدكتور معروف البخيت منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع مرتين، الاولى منذ عام 2005 وحتى 2007 والثانية عام 2011.

كما عمل مديرا لمكتب جلالة الملك عبد الله الثاني ومديرا للأمن الوطني وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات ،و شغل منصب السفير الأردني لدى تركيا عام 2002 والسفير الأردني في إسرائيل عام 2005 وعضواً ومقرراً للجنة التوجيهية العليا والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط 1999.

والتحق البخيت بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية عام1964 و أحيل على التقاعد برتبة لواء عام 1999 وخدم في عدة مناصب منها نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية ، ومدير التطوير والدراسات ، مدير المشتريات ، مدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

والدكتور البخيت الذي يحمل درجة الدكتوراة في الدراسات الاستراتيجية من جامعة لندن حاصل على عدة أوسمة محلية وأجنبية تقديرا لجهوده الكبيرة في العديد من المجالات.

--(بترا)





ع ق /اص / س س

07/10/2023 10:59:01