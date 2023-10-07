صحة غزة تستنكر استهداف الاحتلال للمستشفى الاندونيسي واستشهاد احد العاملين فيه
التاريخ
10/7/2023 4:33:15 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول(بترا)- استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع، الامر الذي أدى الى استشهاد احد العاملين فيها و إصابة العديد من الموظفين والمواطنين اضافة الى تعطل محطة الأوكسجين وتوقفها عن الإنتاج.
وطالبت الوزارة، في بيان صدر، اليوم السبت ، المؤسسات الدولية و الإنسانية الى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ، ازاء هذا الاجرام الاسرائيلي المتصاعد .
--(بترا)
ا ش /اص / س س
07/10/2023 10:55:54
MENAFN07102023000117011021ID1107205230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.