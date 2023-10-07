صحة غزة تستنكر استهداف الاحتلال للمستشفى الاندونيسي واستشهاد احد العاملين فيه

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول(بترا)- استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع، الامر الذي أدى الى استشهاد احد العاملين فيها و إصابة العديد من الموظفين والمواطنين اضافة الى تعطل محطة الأوكسجين وتوقفها عن الإنتاج.

وطالبت الوزارة، في بيان صدر، اليوم السبت ، المؤسسات الدولية و الإنسانية الى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ، ازاء هذا الاجرام الاسرائيلي المتصاعد .

--(بترا)

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07/10/2023 10:55:54