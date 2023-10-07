العبداللات: رؤية سمو ولي العهد تفعيل دور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، في إقرار منظومة الشباب والأمن والسلام على الصعيد الدولي، تفعل دور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي.

وأضاف أن سمو ولي العهد ترأس جلسة مجلس الأمن التي أشهرت القرار (2250)، والذي يشكل نقلة نوعية في تسليط الضوء على أهمية العمل مع الشباب ولأجلهم في المواقع كافة.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من الشباب وطلاب الجامعات، اليوم السبت، بالتعاون مع مؤسسة محامون بلا حدود، بهدف تعزيز دور الشباب، وتعريفهم بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والمساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح العبداللات أن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث. وأضاف أنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي و الاقتصادي و منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، إضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار الى أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل.

كما قامت الحكومة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبين أنهم يسعون من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التشاور الوطني بين جميع الجهات الفاعلة في مجال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشباب شريك رئيسي في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ويعد رافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

بدوره ، رحب المدير التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام، بجهود وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، مثمنا التعاون مع الوحدة وتنظيم اللقاءات التشاورية مع الشباب، التي تؤكد دورهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.

وعلى هامش المشاورات، تم عقد دورة تدريبية للشباب حول آلية الاستعراض الشامل والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

--(بترا)





ه ع/ اص / س س













07/10/2023 10:49:20