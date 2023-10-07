سرايا القدس تعلن أنضمامها للمعركة الى جانب القسام

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا )- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت ، أنها جزء من المعركة بجانب الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام.

وقال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح مقتضب: "نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر بإذن الله".

--(بترا)





ا ش /اص / س س

07/10/2023 10:07:27