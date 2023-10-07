الاحتلال الإسرائيلي يستدعي الاحتياط ويعلن حربا على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)





غزة 7 تشرين الاول (بترا)- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن تجنيد واسع لقوات الاحتياط ، تمهيدا لبدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وفقا لـ قناة كان العبرية .

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، عن بدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة وصفها بأنها حرب ستدفع فيها حماس الثمن غاليا ، حيث تم البدء بقصف أهداف في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم": تم إغلاق مطار "بن غوريون".

-- (بترا )

ا ش / ا ص / س س













07/10/2023 09:03:45