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الاحتلال الإسرائيلي يستدعي الاحتياط ويعلن حربا على غزة

10/7/2023 4:33:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 7 تشرين الاول (بترا)- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن تجنيد واسع لقوات الاحتياط ، تمهيدا لبدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وفقا لـ قناة كان العبرية .

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، عن بدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة وصفها بأنها حرب ستدفع فيها حماس الثمن غاليا ، حيث تم البدء بقصف أهداف في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم": تم إغلاق مطار "بن غوريون".

-- (بترا )

ا ش / ا ص / س س




07/10/2023 09:03:45

MENAFN07102023000117011021ID1107205226

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