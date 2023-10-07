الاحتلال الإسرائيلي يستدعي الاحتياط ويعلن حربا على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الاول (بترا)- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن تجنيد واسع لقوات الاحتياط ، تمهيدا لبدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وفقا لـ قناة كان العبرية .
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، عن بدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة وصفها بأنها حرب ستدفع فيها حماس الثمن غاليا ، حيث تم البدء بقصف أهداف في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم": تم إغلاق مطار "بن غوريون".
-- (بترا )
ا ش / ا ص / س س
07/10/2023 09:03:45
MENAFN07102023000117011021ID1107205226
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