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وزيرا الخارجية الأميركي والتركي يجريان مكالمة هاتفية حول الأوضاع في سوريا

10/7/2023 4:33:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 تشرين الأول (بترا)- أجرى وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والتركي هاكان فيدان، مكالمة حول الأوضاع في سوريا.
وبحسب واشنطن تايمز ، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن الضربات الجوية التي تشنها أنقرة في سوريا ستستمر على الرغم من إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية.
وجاءت المحادثة الهاتفية بين الوزيرين، غداة إسقاط مقاتلة أميركية مسيّرة قتالية تركية كانت تستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن في سوريا.
وهذه أول واقعة من نوعها بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال مصدر دبلوماسي إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن سبل تهدئة الصراعات المستقبلية في المنطقة "بطريقة لا تعرقل المعركة ضد الإرهاب".
--(بترا)
ب خ/ف ج
07/10/2023 06:51:32

MENAFN07102023000117011021ID1107205225

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