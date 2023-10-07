وزيرا الخارجية الأميركي والتركي يجريان مكالمة هاتفية حول الأوضاع في سوريا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 تشرين الأول (بترا)- أجرى وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والتركي هاكان فيدان، مكالمة حول الأوضاع في سوريا.
وبحسب واشنطن تايمز ، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن الضربات الجوية التي تشنها أنقرة في سوريا ستستمر على الرغم من إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية.
وجاءت المحادثة الهاتفية بين الوزيرين، غداة إسقاط مقاتلة أميركية مسيّرة قتالية تركية كانت تستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن في سوريا.
وهذه أول واقعة من نوعها بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال مصدر دبلوماسي إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن سبل تهدئة الصراعات المستقبلية في المنطقة "بطريقة لا تعرقل المعركة ضد الإرهاب".
--(بترا)
ب خ/ف ج
07/10/2023 06:51:32
MENAFN07102023000117011021ID1107205225
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