الخارجية تتابع حادثة مقتل أردنية على يد زوجها في كندا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الأول(بترا) - تابعت وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في كندا، حادث مقتل مواطنة أردنية في منطقة بييل، على يد زوجها.

وقال مدير وحدة مركز العمليات في الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن الوحدة والسفارة الأردنية في كندا، تتابعان حادث مقتل المواطنة على يد زوجها الأردني البالغ من العمر 37 عاما، والذي ألقت السلطات المحلية القبض عليه.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية اوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

--(بترا)

ص خ/ف ج

07/10/2023 06:47:01