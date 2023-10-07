أجواء خريفية في معظم المناطق حتى الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم السبت بأن الأجواء ستكون اليوم خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ستكون الأجواء يوم الاثنين المقبل، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة،

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء المقبل، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 وفي مرتفعات الشراة 24 - 14، وفي مناطق البادية 33 - 18، وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

07/10/2023 06:45:25