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خالد سليم: قفلت بوقي عشان أخس ورجعت للرياضة

10/7/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان خالد سليم خلال لقاءه بتليفزيون اليوم السابع عن أسباب نقص وزنه الملحوظ بعدما صرح بأنه كان يعاني من زيادة الوزن لفترة حيث قال : " قفلت بوقي عشان أخس " وتابع : أنا شخص رياضي طيلة عمري ، فعودت مرة أخري للرياضة ، وأتبعت نظام غذائي قاسي جداً ، وهذا ساعدني أن أنقص وزني بشكل صحي دون أي مشاكل .



وعن جديده في عالم الغناء قال خالد سليم : أطرح كل فترة أغنية سينجل ، وكان أخرهم أغنيتين خلال فصل الصيف المنقضي ، كما سيتم طرح أغنيتين ضمن أحداث فيلم " في القلب " .



وكان آخر اعمال الفنان خالد سليم مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي .



مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.











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