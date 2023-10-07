خالد سليم: قفلت بوقي عشان أخس ورجعت للرياضة

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- Youm7) كشف الفنان خالد سليم خلال لقاءه بتليفزيون اليوم السابع عن أسباب نقص وزنه الملحوظ بعدما صرح بأنه كان يعاني من زيادة الوزن لفترة حيث قال : " قفلت بوقي عشان أخس " وتابع : أنا شخص رياضي طيلة عمري ، فعودت مرة أخري للرياضة ، وأتبعت نظام غذائي قاسي جداً ، وهذا ساعدني أن أنقص وزني بشكل صحي دون أي مشاكل .
وعن جديده في عالم الغناء قال خالد سليم : أطرح كل فترة أغنية سينجل ، وكان أخرهم أغنيتين خلال فصل الصيف المنقضي ، كما سيتم طرح أغنيتين ضمن أحداث فيلم " في القلب " .
وكان آخر اعمال الفنان خالد سليم مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي .
مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.
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